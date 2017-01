Fortuna-Boss Robert Schäfer bedient sich beim englischen Top-Verein Manchester United, um die Düsseldorfer zu verstärken. Der 31 Jahre alte Strategie-Manager Alexander Steinforth soll zeitnah Berater des Vorstands werden.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Das berichtet die "Bild". Steinforth, gebürtiger Düsseldorfer, beschäftigte sich in seiner Promotion mit "Gegenwart und Zukunft von Eigentumsstrukturen im deutschen und englischen Fußball", dabei vor allem mit der "50+1"-Regel. Der Jurist hat an den Universitäten Münster, Oxford und Cambridge studiert, arbeitete zuletzt bei ManUtd, das von Star-Trainer José Mourinho betreut wird.

Jetzt entschloss er sich zum Wechsel in seine Geburtsstadt, in der er 2004 am Görres-Gymnasium Abitur machte. Schon im September 2016 soll es eine grundsätzliche Einigung zwischen Schäfer und Steinforth gegeben haben.

"Herr Steinforth ist ein echter Fortune, ein aktives Mitglied und seit Jahren Dauerkarteninhaber. Er ist mit Herzblut dabei und von Kindesbeinen dem Verein verbunden. Er wird uns im Vorstand beratend zur Seite stehen und seine Ideen mit einbringen", erklärte Schäfer.

Dem Magazin "DJournal" sagte Steinforth im November 2015: "Ich bin ein großer Freund des eingetragenen Vereins und des Ehrenamts. Selbst bei einem deutschen Zweitligisten kann es aber an gewissen Stellen notwendig sein, Leute mit externer Erfahrung an Bord zu holen." Das macht Fortuna nun, wie sie es zuvor schon mit Schäfer tat.

Damals erklärte Steinforth schon: "Deutschland ist meine Heimat – und in Düsseldorf habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Ich habe auch noch viele Verbindungen hierhin. Eine Rückkehr kann ich mir deshalb sehr gut vorstellen."

(jado)