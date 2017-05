Fortuna Düsseldorf hat drei Endspiele um den Klassenerhalt vor der Brust. Mut macht, dass Rouwen Hennings am Montag wieder mit dem runden Leder trainiert hat. Den Torjäger kann die Mannschaft gut gebrauchen.

Wenn Fortuna am Samstag die Würzburger Kickers zu Gast hat, ist es gut möglich, dass Hennings wieder mitmischen kann. Am Montagmorgen trainierte der Angreifer mit dem Ball am Fuß, nachdem er am Freitag erstmals joggen konnte. Fortuna braucht dringend die Tore des Mittelstürmers, der bislang achtmal erfolgreich war.

Bei den Niederlagen gegen den FC St. Pauli (1:3) und Hannover 96 (0:1) fehlte Hennings wegen eines Magengeschwürs. Bei einem 29-Jährigen seien Magengeschwüre ungewöhnlich, bei Hennings gebe es allerdings eine familiäre Häufung, hieß es von der medizinischen Abteilung des Vereins.

Das Geschwür soll durch Medikamente entstanden sein, die üblicherweise zur Behandlung eines Magen-Darm-Infekts genommen werden. Es verursachte stechende Bauchschmerzen, Hennings bekam ein Antibiotikum.

Nun ist er wieder an Bord und hat fünf Tage Zeit, um sich verloren gegangene Fitness zurückzuholen. Am Samstag (13 Uhr/Live-Ticker) geht's gegen Würzburg, bevor im Endspurt die Spiele beim 1. FC Nürnberg und gegen Erzgebirge Aue anstehen.

(jado)