Fortuna Düsseldorf: "Sandhausen hat eine eklige Mannschaft"

Das sagte Funkel über . . .

. . . den SV Sandhausen

"Wir bekommen es in der Arena mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Sandhausen ist kein Underdog, sondern ein gewachsenes Team, ein gewachsener Verein. Die Gäste liegen nur einen Punkt hinter uns. Das zeigt, wie stabil sie sind. Sie sind laufstark, attackieren früh, sind im Deckungszentrum robust und stark in der Luft. Sandhausen hat eine eklige Mannschaft. Trainer Kenan Kocak macht das toll. Trotzdem hoffe ich, dass er sich am Freitagabend ärgert. Dann haben wir alles richtig gemacht."

. . . seinen Kader

"Ob Ihlas Bebou im Kader stehen wird, entscheidet sich kurzfristig. Wir müssen warten, bis er vom Afrika-Cup zurück ist. Wenn er erst Freitagmittag in Düsseldorf ankommt, hat er keine Chance auf das Spiel. In Rostock hatte ich damals Ägypter in der Mannschaft, die erst fünf Tage später aus Afrika rauskamen. Christian Gartner ist einsatzfähig. Julian Koch hätte ich nicht gehen lassen, wenn ich keine Alternative zu ihm im Kopf gehabt hätte."

. . . die Vorbereitung

"Wir müssen noch aggressiver und lauffreudiger als in der Vorbereitung sein. Trotzdem: Jeder meiner Spieler war engagiert. Dem einen oder anderen ist es aber natürlich besser gelungen, sich ins positive Licht zu rücken. Jeder weiß, wo er steht. Es wird keiner überrascht sein, wenn er nicht im Kader ist."

. . . die Aufstellung

"Für das Spiel sind noch zwei Positionen offen. Die Jungs müssen im Training noch mal Gas geben. Natürlich wird ein Großteil der Spieler auflaufen, die im Test gegen Paderborn von Anfang an gespielt haben. Dennoch kann es Überraschungen geben."

. . . das Offensivspiel

"Wir wollen kompakt stehen, aber natürlich darf der Angriff nicht darunter leiden. Wichtig ist, dass derjenige, der vorne spielt, die Bälle festmacht, damit wir nachrücken können. Wenn wir offensiv spielen wollen, müssen wir erst einmal den Ball haben. Wir werden uns nicht einigeln. Dass wir jede Möglichkeit nutzen, nach vorne zu spielen, haben wir gegen Bayern München und Borussia Mönchengladbach gezeigt."