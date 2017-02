Fortuna Düsseldorf: "Selbst WM-Torschützenkönige treffen nicht"

Das sagte Funkel über . . .

. . . den VfB Stuttgart

"Wir wissen, was an Offensivpower auf uns zukommt. Ich habe den VfB beim Sieg auf St. Pauli im Stadion gesehen. Das wird am Montag eine richtig schwere Aufgabe. Die Stuttgarter haben eine schnelle Mannschaft, die im Winter noch mal verstärkt wurde. Mit Josip Brekalo ist ein Spieler dazugekommen, der über eine hohe Grundschnelligkeit verfügt. Carlos Mané ist stark auf dem Flügel, Simon Terodde ist wahnsinnig gefährlich. Auch Daniel Ginczek und Christian Gentner sind Erstligaspieler."

. . . die Niederlage zum Rückrunden-Start

"Die zweite Halbzeit gegen Sandhausen war besser als der katastrophale erste Durchgang. Wir haben den einen oder anderen Zweikampf mehr gewonnen, haben uns Torchancen erspielt aber nicht genutzt. In Stuttgart müssen wir über 90 Minuten engagiert zur Sache gehen. Auch aus dem Test in Oberhausen konnte ich einiges für die nächste Partie mitnehmen."

. . . die Rückkehrer

"Kevin Akpoguma wird auf jeden Fall spielen. Bei Marcel Sobottka müssen wir abwarten, ob er seinen grippalen Infekt in den Griff bekommt. Mit Ihlas Bebou kommt die Schnelligkeit zurück, das hilft gerade bei Kontern. Schon gegen Oberhausen hat er sein Tempo genutzt und auf engstem Raum mehrere Spieler ausgespielt."

. . . die fehlenden Erfolgserlebnisse

"Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen wieder das Tor treffen werden. Die Jungs brauchen einfach Vertrauen. Wir trainieren Woche für Woche den Torabschluss. Dass wir nicht so offensivstark sind wie Hannover oder Stuttgart, liegt in der Natur der Sache. Wir werden aber so viele Tore erzielen, wie wir es uns vor der Saison vorgenommen haben."

. . . Stürmer Rouwen Hennings

"Wir brauchen kein Mitleid. Auch Rouwen braucht kein Mitleid. Auch wenn einer 2000 Minuten kein Tor schießt, braucht er es nicht. Er braucht Aufmunterung und Vertrauen. Es gibt WM-Torschützenkönige, die nicht treffen."

. . . die Fortschritte einiger Talente

"Viele junge Spieler haben sich so weiterentwickelt, dass Erstligisten Interesse gezeigt haben."