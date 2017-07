Die Saisoneröffnung von Fortuna Düsseldorf findet in diesem Jahr komplett in Flingern statt. Gegner im Testspiel ist der belgische Erstligist Sporting Charleroi. Das teilte Fortuna am Mittwoch mit.

Die Saisoneröffnung der Rot-Weißen soll in diesem Jahr zu einem echten Straßenfest in Flingern werden. Am Samstag, 22. Juli, finden ab 11 Uhr der Familientag, ein Testspiel gegen Sporting Charleroi (Anstoß: 17.30 Uhr) und die Fanparty (ab 19.30 Uhr) in Fortunas Heimat am Flinger Broich statt.

Gemeinsam mit Fortunas Partner, den Stadtwerken Düsseldorf, werden noch Einlauf- und Ballkinder für die Partie gegen Charleroi gesucht. Diese gehören auch zu den Highlights beim Familientag, der um 11:00 Uhr in Form eines Straßenfestes rund um den Flinger Broich beginnt. Eine Stunde später wird die Mannschaft – darunter natürlich auch die Neuzugänge – den eigenen Anhängern präsentiert. Im Anschluss daran besuchen die Spieler die einzelnen Event-Module, an denen zahlreiche Partner der Rot-Weißen zu Mitmach-Aktionen einladen. Hier werden auch die Autogrammjäger wieder auf ihre Kosten kommen, da die Spieler an den einzelnen Modulen der Partner viel Zeit verbringen werden.

Nachdem die Spieler ihre neuen Autogrammkarten signiert und unter den Fans verteilt haben, gilt ihre gesamte Konzentration dem letzten Härtetest vor dem Saisonstart. Der belgische Erstligist Sporting Charleroi ist um 17.30 Uhr zu Gast im Paul-Janes-Stadion. Tickets für das Spiel gegen Charleroi können ab Donnerstag, 6. Juli, in den unterschiedlichen Kategorien zwischen 5 und 12 Euro in den Fortuna-Fanshops am Burgplatz und am Flinger Broich sowie über den Supporters Club Düsseldorf (SCD) erworben werden. Im Anschluss an die Partie im Paul-Janes-Stadion werden Spieler der 1. Mannschaft gemeinsam mit den Fans der Rot-Weißen in die neue Saison feiern. Los geht die Fanparty ab 19.30 Uhr direkt neben Fortunas Nachwuchsleistungszentrum auf dem Gelände am Flinger Broich, auf dem einst der SC Flingern zuhause war. Die Fans dürfen sich auf mehrere Live-Auftritte Düsseldorfer Bands freuen. Der Eintritt ist frei, Getränke werden zu fanfreundlichen Preisen angeboten, verspricht Fortuna.

"Wir haben uns mit unserem langjährigen Partner Stadtwerke Düsseldorf in diesem Jahr dazu entschieden, die gesamte Saisoneröffnung in der gemeinsamen Heimat Flingern stattfinden zu lassen", sagte Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender Fortuna Düsseldorf: "Wir freuen uns sehr auf ein tolles Straßenfest am Flinger Broich, das die Identifikation der Fans mit unserer Mannschaft weiter festigen wird. Wir werden uns dort, wo schon im nächsten Jahr unser neues Funktionsgebäude des Nachwuchsleistungszentrums stehen wird, sehr fannah präsentieren und schon eine Woche vor unserem ersten Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig die neue Saison einläuten."

Weitere Infos gibt es unter www.swd-ag.de/fortunatriple.

