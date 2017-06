Am Donnerstagmittag drehte es sich für die deutschen Fußballfans nicht um den Confed Cup in Russland oder die U21-EM in Polen. Im Mittelpunkt des Interesses stand die kommende Saison. Der Grund: Die DFL veröffentlichte den Spielplan für die 1. und 2. Bundesliga.

Auch die Fortuna kennt nun ihr Programm. Und sie beginnt im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit, als man nach Sandhausen musste, in der eigenen Arena. Zum Start tritt Trainer Friedhelm Funkel mit seiner Mannschaft gegen Eintracht Braunschweig an, bevor es für die Rot-Weißen im ersten Auswärtsspiel gegen Erzgebirge geht.

Duisburg und Dresden kommen in der Hinrunde nach Düsseldorf

Das erste "Straßenbahn-Derby" gegen den MSV Duisburg findet am 9. Spieltag zu Hause statt. Was die Düsseldorfer naturgemäß auch interessiert, ist, wann die Mannschaft auf Dynamo Dresden mit Fortuna-Legende Andreas "Lumpi" Lambertz trifft. Am 15. Spieltag kommt es in Düsseldorf zum ersten Duell der Traditionsklubs.

Bei Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt 04, den Favoriten auf den Aufstieg, müssen die Rot-Weißen am 14. Spieltag ran. Der SV Darmstadt 98, ebenfalls in die Zweitklassigkeit abgestürzt, kommt am 11. Spieltag zur Fortuna.

Die DFL muss viele Faktoren berücksichtigen, wenn sie den Spielplan erstellt, der von einer speziellen Software ausgegeben wird. Vorgaben von Kommunen, Polizei, internationalen Fußballverbänden, Klubs, Stadionbetreibern und Fans fließen in die Planung ein. Die zeitgenauen Ansetzungen können teils erst im Verlauf der Saison festgelegt werden.