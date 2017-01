Wir haben die Leistung der Düsseldorfer beim 0:3 (0:1) in der 2. Bundesliga gegen den SV Sandhausen bewertet. weniger

Wir haben die Leistung der Düsseldorfer beim 0:3 (0:1) in der 2. Bundesliga gegen den SV Sandhausen bewertet.

Michael Rensing Das passierte bisher selten, Fortunas Torhüter musste schon früh, in der 14. Minute, hinter sich greifen. Ansonsten hatte er kaum Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Bekam sogar noch das 0:2 und das 0:3. Note 3-

Alexander Madlung Durch die Sperre von Kevin Akpoguma rückte der 34-Jährige nach längerer Pause wieder in die Innenverteidigung. Hatte in einer insgesamt wackeligen Abwehr nicht die nötige Souveränität und keinen wirklichen Plan. Note 5

Robin Bormuth Wirkte ungewohnt unsicher und stand nicht immer an der richtigen Stelle – versuchte aber wenigstens noch, den Überblick zu bewahren. War später konzentrierter, zeigte sich verbessert. Note 4+

Julian Schauerte War stark in der Defensive gebunden, konnte sich zunächst wenig nach vorne orientieren. Und wenn doch einmal, fehlte der abschließende Pass. In der zweiten Halbzeit offensiver. Note 4

Lukas Schmitz Passte sich nicht nur in der ersten Halbzeit der sehr durchschnittlichen Leistung des Teams an. Musste viel nach hinten arbeiten. Inszenierte der Ex-Bremer einmal einen Angriff, fehlte der letzte Pass. Schade, dass er einmal nur den Pfosten traf. Note 4-

Adam Bodzek Musste viel nach hinten arbeiten, wusste in der Viererkette hinter sich wenig Zusammenhalt. Initiative zu einem konstruktiven Aufbau fehlte. Note 4

Oliver Fink Der Kapitän wich ab und an auf den rechten Flügel aus, überließ dann Ritter den Part in der Zentrale. Konnte sich einige Male zwar zeigen, das Spiel bekam er aber wenig in den Griff. Übernahm während der Partie noch mehrere andere Positionen im Offensivbereich, verzettelte sich dadurch vielleicht etwas. Note 4-