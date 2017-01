"Bittere Pleite! Fortuna setzt den Rückrunden-Auftakt in den Sand(hausen). Vier Minuten vor dem Abpfiff setzt die große Massenflucht in der Arena ein. Allerspätestens in diesem Moment ist nach dem dritten Sandhäuser Tor klar, dass Fortuna auch diesmal wieder die 'Ekel-Prüfung' gegen die Mannschaft mit dem bieder klingenden... mehr

"Bittere Pleite! Fortuna setzt den Rückrunden-Auftakt in den Sand(hausen). Vier Minuten vor dem Abpfiff setzt die große Massenflucht in der Arena ein. Allerspätestens in diesem Moment ist nach dem dritten Sandhäuser Tor klar, dass Fortuna auch diesmal wieder die 'Ekel-Prüfung' gegen die Mannschaft mit dem bieder klingenden Namen total vergeigt hat. Nach dem Spiel analysiert Michael Rensing den Horror-Start in die Rückrunde mit nur einem Wort: 'Scheiße!' Drei Tore kassiert, drei Punkte beim 0:3 verloren. Es ist zudem die dritte Heimniederlage in Serie gegen Sandhausen, außerdem versemmelt Fortuna im dritten Jahr in Folge den ersten Arena-Auftritt nach der Winterpause." weniger