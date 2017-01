Fortuna - Sandhausen: Reaktionen Friedhelm Funkel (Fortuna-Trainer): "Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft, vor allem in der ersten Hälfte war es ein grottenschlechter Kick. So wie wir da aufgetreten sind, das geht gar nicht, so kann man gegen eine gute Mannschaft wie Sandhausen nicht gewinnen. Nach der Pause haben wir es besser gemacht, aber nach dem Sonntagsschuss zum 0:2 wurde es ganz schwer. Insgesamt hat die Mannschaft nicht mehr verdient."

Oliver Fink: "Es war offensichtlich, dass wir die erste Halbzeit komplett verschlafen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir schon versucht, den Spieß noch einmal herumzudrehen, aber irgendwie haben uns die Mittel gefehlt, wir haben uns keine zwingenden Chancen herausgespielt. Das 0:2 war dann ein kleiner Nackenschlag – aber deswegen hätten wir nicht mit 0:3 vom Platz gehen müssen. Wir haben zu statisch gespielt, es war zu wenig Bewegung im Spiel. Es ist, wie es ist – wir werden uns davon nicht umwerfen lassen."

Rouwen Hennings: "Eigentlich wollten wir das Spiel dominieren, waren aber etwas behäbig in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, das Spiel in die Hälfte der Sandhäuser zu verlagern, haben dann aber das 0:2 bekommen und da war das Aufbäumen wohl gegessen. Wir waren nicht zwingend und haben sogar noch das Dritte bekommen. Ein Ergebnis, das man erst einmal verarbeiten muss."

Adam Bodzek: "Das war der Liga-Alltag. Da sind gute Mannschaften dabei und wir haben es schlecht gemacht, von der ersten bis zur letzten Minute – da kommt sowas bei rum. Es war eine verdiente Niederlage, vielleicht sogar in dieser Höhe. Fakt ist, dass wir nie Zugriff auf das Spiel hatten."

Kenan Kocak (Sandhausen-Trainer): "Wir können unser Spiel in drei Phasen aufteilen: In den ersten 30 Minuten haben wir es sehr gut gemacht, dann kamen wir in Bedrängnis, hatten keine Ruhe mehr im eigenen Spiel. Zum Glück haben wir uns wieder gefangen. Wir sind sehr froh und glücklich über die drei Punkte, es war ein verdienter Sieg, wenn auch etwas zu hoch. Wir fahren glücklich nach Hause."