Fortuna Düsseldorf fliegt am Mittwoch ins siebentägige Trainingslager nach Malta. Auf der Mittelmeerinsel hat der Zweitligist auch zwei Testspiele verabredet.

Die Düsseldorfer treffen im Rahmen des Trainingslagers auf den rumänischen Erstligisten CS U Craiova (Samstag, 7. Januar, 17 Uhr) und auf den elfmaligen maltesischen Meister Hibernians FC (Dienstag, 10. Januar, 17.30 Uhr).

Nach der Rückkehr am 11. Januar steht am 14. Januar der Telekom Cup in der Esprit-Arena an, an dem neben der Fortuna auch Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 teilnehmen. Am 20. Januar ist zudem ein Test gegen Drittligist SC Paderborn geplant (16 Uhr, Paul-Janes-Stadion).

(jado)