Fortuna möchte am Montag in der Partie beim VfB Stuttgart die schon vier Spiele währende Torflaute beenden. Treffen die Düsseldorfer im Schwabenländle so wie am Samstagmorgen im Training im Arena-Sportpark, dann brauchen sie sich keine Sorgen um das Ende der Negativserie und die drei Punkte machen.