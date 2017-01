Eisige Atmosphäre herrscht auch auf dem Fußballplatz in diesen Tagen - wohl dem, der einen beheizbaren Kunstrasen hat. So wie Zweitligist Fortuna Düsseldorf.

Statt auf gefrorenem Boden im Schatten der Arena trainieren zu müssen, können sich die Profis bei Temperaturen um oder unter null Grad auf trockenem Untergrund bewegen.

Nach dem Vorbereitungsturnier am Samstag (unter anderem gegen Bayern München) und dem trainingsfreien Montag startete Trainer Friedhelm Funkel mit den zwei Dienstags-Einheiten in die letzte Woche der Vorbereitung, die am Freitag mit dem Testspiel gegen den SC Paderborn abgeschlossen wird. Ab dem Wochenende geht es in die direkte Vorbereitung auf den Wiederbeginn der Rückrunde und das Spiel am 27. Januar gegen den SV Sandhausen (18.30 Uhr/Live-Ticker).

Funkel und sein Trainerteam hatten die Mannschaft am Dienstagvormittag in zwei Gruppen eingeteilt, die nach dem Warmmachen im Wechsel je eine Dreiviertelstunde im Kraftraum und beim Balltraining auf dem Kunstrasen absolvierten. Wieder mit dabei war Mittelfeldspieler Christian Gartner, der sich am letzten Tag des Trainingslagers auf Malta am Sprunggelenk verletzt hatte. So fehlten lediglich Lars Unnerstall (Lungenentzündung) und Andre Hoffmann (Muskelfaserriss).

(goe)