Fortuna hat am Sonntagvormittag zum ersten Mal in diesem Jahr auf Schnee trainiert. Axel Bellinghausen schienen die Temperaturen nichts auszumachen. Das Urgestein trainierte als einziger Akteur in kurzer Hose.

