Fortuna Düsseldorf Fortuna tritt an einem Samstag in Bielefeld an 2017-07-04

Der DFB hat am Dienstagmorgen die erste Pokalrunde terminiert: Fortuna Düsseldorf tritt am Samstag, 12. August, bei Ligakonkurrent Arminia Bielefeld in der Schüco-Arena an. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

