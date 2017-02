Bereits um 8.30 Uhr setzte sich am Freitag der Bus des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf Richtung Fürth in Bewegung – vor Tag und Tau, gemessen an den üblichen Zeiten der Profifußball-Szene. Trainer Friedhelm Funkel wollte dem Pendlerverkehr an Freitagen so weit wie möglich aus dem Weg gehen, zudem passte die Ankunft in Mittelfranken mit anschließendem Training gut in den Biorhythmus der Kicker: Heute ist schließlich zu ähnlicher Stunde (13 Uhr/Live-Ticker) Anstoß im Sportpark Ronhof.

Und es ist eine wichtige Partie. Gastgeber Greuther Fürth liegt im Tabellenmittelfeld, nur einen Punkt hinter Fortuna, der Gewinner wird seinen Blick nicht so bald ans Ende des Klassements richten müssen. "Es gibt in dieser Liga keine Pflichtsiege", betont Funkel. "Wichtig ist aber, dass wir Fürth nicht an uns vorbeilassen." Innenverteidiger Kevin Akpoguma sieht das ganz ähnlich: "Ein Sieg wäre gut für die Psyche, aber schlecht drauf sind wir auch jetzt nicht. Die Lage ist ganz anders als vor unserem 1:3 in Fürth in der Vorsaison, da saßen wir richtig in der Scheiße."

Die Startaufstellung lässt Funkel unverändert. "Auch Kaan Ayhan stand nie in Frage", erklärt Funkel mit einem Seitenhieb auf Berichte, die dem türkischen Nationalspieler eine Lungenerkrankung andichten wollten. "Als Kaan beim Training auftauchte, habe ich zu ihm nur gesagt: ,Du hier? Ich dachte, ich müsse dich heute auf der Intensivstation besuchen.'" Die Stimmung ist also bestens in Düsseldorf, obwohl der letzte Sieg fast ein Vierteljahr zurückliegt (1:0 auf St. Pauli). Und damit auch keiner die gute Laune verliert, wechselt Funkel auf der Bank durch: Özkan Yildirim, der zuletzt nicht im Kader war, stieg mit in den Bus, hat mit seinen kreativen Fähigkeiten auch durchaus Chancen auf eine Jokerrolle. Marlon Ritter blieb dafür zu Hause und spielt mit der U23 in Mönchengladbach. "Jeder hätte es verdient mitzufahren", ergänzt der Coach.

Das hohe Engagement im Training macht den 63-Jährigen stolz. "Ich habe eine charakterlich gute Mannschaft", versichert er. "Jetzt muss sie nur noch gewinnen, dann ist es sogar eine sehr gute Mannschaft." Funkel gefällt vor allem das richtige Maß an Selbstkritik: "Es darf ja nicht in Selbstkasteiung ausarten. Rouwen Hennings ist da ein gutes Beispiel. Auch wenn er jetzt eine Weile nicht getroffen hat, hadert er nicht, sondern arbeitet hart für das Team. So lange Rouwen solche Leistungen zeigt, denke ich keine Sekunde daran, ihn herauszunehmen." Bei der Fortuna-Filiale in Fürth - Mathis Bolly, Sercan Sararer und Johannes van den Bergh trugen früher das Düsseldorfer Trikot - wäre ein guter Zeitpunkt, wieder mit dem Toreschießen zu beginnen.

Quelle: RP