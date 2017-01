Fortuna Düsseldorf: Uhlsport wird neuer Ausrüster

Fortuna Düsseldorf wechselt den Ausrüster. Der Zweitligist wird künftig in Trikots des Sportartikelherstellers Uhlsport auflaufen. Bislang hatten die Fortunen Trikots aus dem Hause Puma getragen.

Denis Canalp (can) leitet die Sportredaktion bei RP Online und unterstützt die Doppelspitze des RP-Sportressorts.

Das gab Robert Schäfer, der Vorstandsvorsitzende des Klubs, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt. "Wir haben gemeinsam den Markt sorgfältig sondiert und uns aus den verschiedenen Angeboten für das beste Gesamtpaket entschieden", sagte Schäfer. In Zukunft sollen alle Manschaften von Fortuna in den gleichen Trikotsdesigns spielen. "Damit dokumentieren alle Mannschaften ihre Vereinszugehörigkeit und stärken die Identifikation mit der Fortuna."

Der Vertrag mit dem bisherigen Ausstatter Puma endet nach 13 Jahren mit Ablauf der aktuellen Saison.

"Fortuna Düsseldorf ist ein absoluter Traditionsverein mit sehr treuen und begeisterungsfähigen Fans. Diese Basis und dem offenen und fairen Austausch mit den Vereinsverantwortlichen im Zuge der Vertragsgespräche, lassen uns voller Freude auf die kommende Partnerschaft blicken", sagte Andreas Geser, Sponsoring Manager bei uhlsport, nach Vertragsabschluss.

