Zweitligist Fortuna Düsseldorf wird auch in Zukunft mit dem Vermarkter Infront zusammenarbeiten. Der Vertrag mit dem Schweizer Unternehmen wurde um drei Jahre bis 2020 verlängert.

Das gab Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt. Die Vertragsverlängerung sei ein wichtiger Schritt, sagte Schäfer, der nun auf den Tag genau ein Jahr im Amt ist. "Wir haben uns einen starken Partner gesichert, in der Vermarktung aber zugleich unsere eigenen Rechte gestärkt, insbesondere im Bereich Digitales", sagte Schäfer.

Die Vermarktungspartnerschaft beinhaltet den Vertrieb aller kommerziellen Rechte des Vereins, darunter das Hauptsponsoring, Hospitality-Pakete, Stadionwerbung sowie die Akquise für das Nachwuchsleistungszentrum.

Durch die Vertragsverlängerung wird auch das Risiko bei der Suche nach einem neuen Hauptsponsor minimiert, denn Infront stellt Fortuna beim Sponsoring eine jährliche Garantiesumme zur Verfügung. Zuletzt betrug diese in der 2. Bundesliga vier Millionen Euro, der Betrag dürfte sich nach der Vertragsverlängerung in einem ähnlichen Rahmen bewegen. "Dennoch ist es natürlich wichtig, einen Hauptsponsor zu finden. Wir sind in guten Gesprächen, einen Zeitrahmen kann ich aber nicht benennen", sagte Schäfer.

Wie der "Express" berichtet, ist Bauhaus ein Kandidat. Nach Informationen unserer Redaktion haben Gespräche mit dem ehemaligen Hauptsponsor stattgefunden, dabei ging es aber nicht zwangsläufig um den Platz auf dem Trikot.

Die Partnerschaft zwischen der Fortuna und Infront wurde 2009 erstmalig geschlossen und nun zum dritten Mal verlängert. Höhepunkte der Kooperation waren unter anderem der Aufstieg 2012 in die Bundesliga sowie die Einführung neuer LED-Systeme in der Esprit-Arena.

