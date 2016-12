Fortuna Düsseldorf hat mit einem weiteren Spieler vorzeitig verlängert. Robin Bormuth unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2020.

Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. "Ich bin dem gesamten Verein und dem Trainerteam sehr dankbar für das große Vertrauen. Ich freue mich, auch in den kommenden dreieinhalb Jahren mit der Fortuna, den Fans und der Stadt eng verbunden zu sein", sagte der 21-Jährige.

Auch Cheftrainer Friedhelm Funkel freut sich über den neuen Vertrag seines Innenverteidigers. "Seitdem ich Cheftrainer der Fortuna bin, hat Robin Bormuth eine fantastische Entwicklung genommen. Ich habe ihn ganz bewusst schon früh nach meinem Amtsantritt zum Training der Profis beordert. Trotz seiner jungen Jahre macht er in der Abwehrzentrale stets einen ruhigen und abgeklärten Eindruck. Robin Bormuth passt mit seiner wissbegierigen und vorbildhaften Verhalten, aber auch mit seinem enormen Entwicklungspotenzial perfekt zu unserem eingeschlagenen Weg", sagte Funkel.

Bormuth kam 2013 vom SV Darmstadt 98 zur Fortuna. Nach drei Jahren in der U19 und der U23 der Flingeraner gelang ihm in dieser Saison der Sprung zu den Profis. Insgesamt kam der Innenverteidiger in der Hinrunde in zwölf Pflichtspielen in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal zum Einsatz. Beim 2:2 gegen Hannover 96 am 14. Spieltag gelang Bormuth sein erstes Profi-Tor.

Bereits am Mittwoch hatte die Fortuna Torhüter Michael Rensing bis 2019 gebunden.