Beim Trainingsstart am Montag leitete Peter Hermann das Training von Fortuna Düsseldorf. Doch es heißt, Schalke 04 buhle um die Dienste des Assistenten von Friedhelm Funkel. Für die Düsseldorfer wäre das ein herber Verlust.

Von Sommer 2013 bis Herbst 2014 war Hermann unter Jens Keller Co-Trainer von Schalke 04, bevor es zum Hamburger SV und schließlich zur Fortuna ging. Jetzt heißt es, Schalke habe Interesse daran, den 65 Jahre alten Fußballlehrer zurückzuholen. Das berichtet die "Bild".

Funkel glaubt an einen Verbleib

Doch was ist an den Gerüchten dran? Herman erklärte der "Bild" zufolge: "Zu meiner Zukunft will ich nichts sagen." Und Funkel betonte: "Ich gehe davon aus, dass Peter Hermann bei Fortuna bleibt. Aber man kann in der heutigen Zeit nie hundert Prozent sicher sein. Es kann immer sein, dass sich ein Team irgendwann verändert. Das Geschäft ist immer schnelllebiger geworden."

Fortuna Düsseldorf: Wechsel-Gerüchte um Co-Trainer Peter Hermann? Hab mal nachgeschaut bei #f95 - ist noch lautstark dabei. @rpo_sport pic.twitter.com/eUAoyD8OxW — Matthias Goergens (@GoergensM) June 27, 2017

Am Montag stand Hermann mit den Fortunen auf dem Trainingsplatz im Arena-Sportpark, leitete eine 100-minütige Einheit. Was spricht für einen Wechsel? Bei Schalke 04 ist mit Domenico Tedesco ein junger Trainer am Werk, der einen erfahrenen Mann an seiner Seite gut gebrauchen könnte. Außerdem ist Gelsenkirchen quasi um die Ecke.

Hermann hat Vertrag im Dezember verlängert

Was spricht gegen einen Wechsel? Hermann hat seinen Vertrag in Düsseldorf im Dezember 2016 um ein Jahr verlängert, sagte: "Die Zusammenarbeit mit Friedhelm Funkel, dem Trainerteam und den Spielern bereitet mir große Freude, deshalb habe ich mich dazu entschieden, den Weg mit der Fortuna auch in Zukunft mitzugehen." Zudem sind Hermann und Funkel befreundet.

Seit 2015 ist Hermann Co-Trainer bei der Fortuna. Nach der Entlassung von Frank Kramer stand Hermann für vier Spiele als Interimstrainer an der Seitenlinie und sammelte sieben Punkte.

Ein Comeback auf Schalke soll noch nicht vom Tisch sein. Aber die Fortuna-Fans dürfen sich große Hoffnungen auf einen Verbleib machen.

(jado)