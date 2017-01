Zweitligist Fortuna Düsseldorf leiht Stürmer Kemal Rüzgar bis zum Saisonende an den VfL Osnabrück aus. In der 3. Liga soll der 21-Jährige Spielpraxis sammeln.

Das teilte der Verein am Samstag mit. "Kemal ist ein junger Spieler, dessen Entwicklungspotential noch nicht ausgeschöpft ist. Beim VfL Osnabrück hat er bis zum Saisonende die Möglichkeit, Spielpraxis in einer hören Spielklasse als der Regionalliga zu sammeln. Dies wird für seine Entwicklung sehr wichtig sein", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel.

Rüzgar hatte im Sommer den Sprung aus Fortunas Nachwuchsleistungszentrum in den Profikader geschafft. In der vergangenen Saison sammelte er seine ersten Zweitligaminuten. In dieser Spielzeit absolvierte er für Fortunas U23 in der Regionalliga West 13 Partien und erzielte sieben Treffer.

(areh)