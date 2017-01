Einen Tag vor der Reise ins Trainingslager nach Malta hat Fortuna Düsseldorf noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der 23 Jahre alte Defensivspieler kommt von Hannover 96 und wird zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen. Es wurde aber eine Kaufoption vereinbart.

Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel freut sich über den zweiten Winter-Transfer nach Abwehrtalent erteidiger Gökhan Gül. "André Hoffmann verfügt mit seinen 23 Jahren bereits über eine große Erfahrung. Er war schon im jungen Alter von 20 Jahren Stammspieler in der Bundesliga und kann sowohl als Innenverteidiger, als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden", sagte Funkel. "Speziell im Hinblick auf die kommende Spielzeit sind wir sehr froh, dass wir André an uns binden konnten."

Hoffmann wird am Mittwoch mit im Flieger sitzen, wenn sich der Zweitligist auf den Weg ins Trainingslager nach Malta macht. "Für mich ist das eine richtig gute Nachricht zum Start ins neue Jahr. Ich bin topfit und habe mir gewünscht, dass ich die Gelegenheit erhalte, wieder auf den Platz zu zeigen, was ich draufhabe. Diese Chance bietet mir jetzt Fortuna Düsseldorf"", sagte Hoffmann. "Ich fahre jetzt hoch motiviert mit ins Wintertrainingslager der Fortuna und freue mich sehr auf die bevorstehende Arbeit. Dass ich die Mannschaftskameraden jetzt im Trainingslager alle intensiv kennenlernen kann, ist für mich natürlich perfekt."

Hoffmann hat bei seinen Stationen in Hannover und Duisburg insgesamt 84 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga (47 Bundesligaspiele) absolviert. Zudem hat der Rechtsfuß seit der U16 alle deutschen Juniorennationalteams durchlaufen. Er passt perfekt ins Beuteschema der Düsseldorfer: Er hat seine Qualitäten in jungen Jahren beim MSV Duisburg und später bei den Niedersachsen hinlänglich nachgewiesen, ist mit knapp 24 Jahren noch entwicklungsfähig und besetzt obendrein eine Position, die bei den Düsseldorfern schon bald sehr gefragt sein könnte. Im nächsten Sommer läuft der Vertrag von Alexander Madlung aus - Verlängerung wegen seiner Verletzungsanfälligkeit eher fraglich. Zudem endet die Leihe von Kevin Akpoguma – ihn möchte Fortuna zwar halten, was jedoch sehr schwer werden dürfte.

(areh)