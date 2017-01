Fortuna Düsseldorf

Die Wintertrainingslager der Fortuna

Fortuna Düsseldorf zieht es im Winter zum Trainingslager immer in wärmere Gegenden. Spanien war in der Vergangenheit ein beliebtes Reiseziel. Aber auch in der Türkei schlugen die Fußballer schon ihre Zelte auf, um sich vorzubereiten. Wir haben eine Liste zusammengestellt.mehr