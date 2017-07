Fortunas Regionalliga-Reserve verzeichnet den siebten Sommer-Zugang: Die Mannschaft von Trainer Taskin Aksoy wird in der kommenden Spielzeit durch Leroy Kwadwo verstärkt, der von der Zweitvertretung des FC Schalke 04 in die Landeshauptstadt wechselt.

In der Jugend spielte der 20-Jährige für Rot-Weiss Essen, die SG Wattenscheid 09, Westfalia Herne und die TSG Sprockhövel. Zuletzt stand er für die Königsblauen auf dem Rasen. Insgesamt kommt Kwadwo im Seniorenbereich auf 30 Einsätze in der Oberliga Westfalen und auf eine Partie in der Regionalliga West.

Kwadwo überzeugte bei der Fortuna in den vergangenen Tagen als Testspieler. Jetzt ist er offiziell ein Rot-Weißer.

(jado)