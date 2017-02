später lesen Fortuna Düsseldorf Bodzek-Vertrag verlängert sich automatisch FOTO: Falk Janning FOTO: Falk Janning Teilen

2017-02-03

Fortuna Düsseldorf kann ziemlich sicher auch in Zukunft auf Adam Bodzek bauen. Der Mittelfeldstratege hat ein Arbeitspapier, das sich um ein Jahr verlängert, sofern er in dieser Saison eine gewisse Anzahl an Spielen bestreitet.

