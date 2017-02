Fortuna Düsseldorf: Vieles spricht für eine Abwehrschlacht

Wenn Friedhelm Funkel und Norbert Meier eine Sache verbindet, dann ist es ihre Liebe zum Abwehrbollwerk. Beide Trainer lassen schnörkellosen Defensiv-Fußball spielen. Vorne muss dann meist der liebe Gott helfen. Macht er bislang aber nicht zuverlässig: weder in Düsseldorf, noch in Kaiserslautern.

Als Meier mit Düsseldorf 2012/13 in der Bundesliga spielte, war anfänglich sogar von rheinischem Catenaccio die Rede, von einer Null-Gegentore-Fortuna, die Abwehrchef Jens Langeneke beaufsichtigte. Die Rheinländer versuchten es im Oberhaus mit Sicherheitsfußball, was man von einem Aufsteiger auch erwartet: defensiv, manchmal destruktiv, das klappte zunächst ganz gut. Am Ende einer Horror-Rückrunde mit nur neun Punkten reichte es dann aber doch nicht für den Klassenerhalt.

"In Düsseldorf haben wir die Brote selbst geschmiert"

Der Trainer musste schließlich gehen. Über Arminia Bielefeld und Darmstadt 98 führte sein Weg im Winter nach Kaiserslautern. Meier folgte auf Tayfun Korkut, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Die finanzielle Notlage seines neuen Arbeitgebers konnte ihn nicht abhalten. "In Düsseldorf haben wir die Brote in der Pressekonferenz selbst geschmiert. Das sind Dinge, die ich kenne", sagte der 58-Jährige bei seiner Vorstellung pointiert.

Dem "Kicker" erklärte er: "Wir haben gute Ansätze. Wichtig ist es zuallererst, sich überhaupt Chancen zu erarbeiten. Wir dürfen aber auch die Defensive nicht außer Acht lassen und müssen hinten weiter so stabil stehen." Meier bleibt seiner Linie treu. Auf ein 0:1 gegen Hannover 96 folgte ein 1:0 gegen die Würzburger Kickers. Spektakel sieht anders aus, aber die Richung beim Tabellen-13. stimmt.

Die schwächste Offensive der Liga

Funkel lässt ebenfalls keinen Hurra-Fußball spielen, ganz im Gegenteil. Das Ziel, die Fortuna in der 2. Bundesliga zu stabilisieren, verfolgt er mit einem 4-1-4-1-System, in dem defensive Mittelfeldspieler die Hauptrolle spielen. Das ist mit ein Grund dafür, dass Fortuna seit fünf Spielen kein Tor mehr erzielt hat – und mit 20 Treffern die fünftschwächste Offensive der 2. Bundesliga stellt. Angreifer Rouwen Hennings hängt in der Luft. Ein echter Zehner fehlt. In Stuttgart sah man nicht, warum sich zeitnah etwas ändern sollte. Zudem wackelt die in der Hinrunde so abgeklärte Abwehr plötzlich gefährlich.

Trotzdem muss man vor dem 1. FC Kaiserslautern nicht in Ehrfurcht erstarren. Die "Roten Teufel" treten mit dem schlechtesten Sturm der Liga an, in 19 Spielen gelangen ihnen erst zwölf Treffer. Ab und an hatte man in der Hinrunde das Gefühl, den FCK müsste man mit rohem Fleisch anfüttern, damit er mal gefährlich in der gegnerischen Hälfte auftaucht. Mit nur 16 Gegentoren haben die Pfälzer allerdings auch die wenigsten Treffer der Liga kassiert.

Im Hinspiel fielen keine Tore

Schon im Hinspiel gab's ein höhepunktarmes 0:0 am Betzenberg. Den Düsseldorfern gelang es meist, das Geschehen vom eigenen Gehäuse fernzuhalten. Innenverteidiger Robin Bormuth, mittlerweile Stammkraft, feierte damals seine Premiere bei den Profis und sagte: "Ich glaube es geht in Ordnung, wenn man bei seinem Debüt den Ball auch einmal kompromisslos wegbefördert." Vielleicht verteidigt der Youngster im Rückspiel gemeinsam mit Kaan Ayhan. Alexander Madlung ist gelbgesperrt, Kevin Akpoguma krank.

Am Freitag reicht es nicht, den Ball einfach wegzubefördern. Fortuna, seit sechs Spielen sieglos, will zurück in die Erfolgsspur. Dafür braucht es mindestens ein Tor. "Wir werden wieder treffen. Ich hoffe, das wird schon am Freitag gegen Kaiserslautern der Fall sein", sagte Funkel nach dem ernüchternden 0:2 in Stuttgart.

Auch Oliver Fink lässt sich durch die Torlos-Serie nicht irritieren: "Die Zahl der Minuten ohne eigenen Treffer geht in das eine Ohr rein und aus dem anderen wieder heraus", meinte der Kapitän. Fortuna-Boss Robert Schäfer kündigte an, gegen Kaiserslautern ein Zeichen setzen zu wollen. Einen offenen Schlagabtausch darf man aber nicht erwarten. P.S.: Als Meier mit Arminia Bielefeld im April 2016 zuletzt auf die Fortuna traf, gab's ein 0:0.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel kündigte der FCK-Trainer an: "Die Fortuna versteht es, schnell umzuschalten. Wir dürfen uns nicht locken lassen." Na das kann ja heiter werden.