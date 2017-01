Wer wissen will, wie Fortunas Startelf gegen den SV Sandhausen in etwa aussehen wird, sollte sich am Testspiel gegen den SC Paderborn orientieren. Beim 2:2 ließ Trainer Friedhelm Funkel vor einer Woche die gesperrten Kevin Akpoguma und Marcel Sobottka außen vor.

Innen verteidigten Alexander Madlung und Robin Bormuth vor Torwart Michael Rensing, außen Julian Schauerte und Lukas Schmitz. Adam Bodzek spielte den Staubsauger vor der Abwehr, Kaan Ayhan und Oliver Fink zogen im Mittelfeld die Strippen. Die Abteilung Attacke bestand aus Axel Bellinghausen, Marlon Ritter und Rouwen Hennings. Das Ergebnis: Rot-Weiß wackelte hinten zeitweise, spielte aber gefällig nach vorne.

Funkel stiftet ein bisschen Verwirrung

Gut möglich, dass Funkel so auch die Aufgabe Sandhausen angehen wird. Allerdings deutete Fortunas Trainer bei der Pressekonferenz am Mittwoch an, dass es Überraschungen geben könnte. Für das Spiel seien noch zwei Positionen offen, sagte der 63-Jährige. Vielleicht auch, um ein bisschen Verwirrung zu stiften.

Spieler, die für die Startelf infrage kämen, wären Iyoha, Christian Gartner und Ihlas Bebou. Man würde ihnen Unrecht tun, bei ihrem möglichen Einsatz von einer Überraschung zu sprechen. Alle drei Kicker durften schon beim 2:2 im Hinspiel ran. Gartner (verletzungsgeplagt) und Bebou (reisestrapaziert) hätten aktuell aber gute Ausreden, sollte es nicht für die Startformation reichen. Bei Iyoha sieht das anders aus.

Der talentierte Stürmer hat in der Vorbereitung fünf Tore geschossen: eins gegen Craiova, eins gegen Mönchengladbach, drei gegen Uerdingen. Iyoha arbeitete fleißig, lief viel, zeigte, was er technisch drauf hat. Funkel dürfte vor allem ihn gemeint haben, als er erklärte: "Dem einen oder anderen ist es in der Vorbereitung natürlich besser gelungen, sich ins positive Licht zu rücken."

Darf Iyoha neben Hennings ran?

Allerdings sagte Funkel im Trainingslager auf Malta auch Sätze wie: "Emmanuel muss jetzt nur noch robuster werden, um sich im Männerfußball durchzusetzen, das könnte vielleicht sogar noch zwei Jahre dauern." Was gegen einen Einsatz spricht: Zum Saison-Auftakt in Sandhausen machte der 19-Jährige gegen die langen Innenverteidiger Daniel Gordon und Tim Kister keinen Stich.

Rouwen Hennings wäre dagegen körperlich durchaus in der Lage, den Verteidigern Probleme zu bereiten. Die Leihgabe des FC Burnley forderte jüngst: "Ich will wieder ins Spiel eingebunden sein – und den anderen nicht nur dabei zugucken müssen." Drei Pflichtspiele warten die Düsseldorfer nun auf ein Tor. Es gäbe natürlich noch andere Lösungen: Funkel könnte beispielsweise Ritter oder Bellinghausen draußen lassen und Hennings plus Iyoha aufbieten. Am Donnerstag trainierten beide Stürmer in gelben Leibchen.

"Wichtig ist, dass derjenige, der vorne spielt, die Bälle festmacht, damit wir nachrücken können. Wenn wir offensiv spielen wollen, müssen wir erst einmal den Ball haben", betont der Trainer. "Dass wir jede Möglichkeit nutzen, nach vorne zu spielen, haben wir gegen Bayern München und Borussia Mönchengladbach gezeigt." Im Zweifelsfall dürfe es auch mal ein langer Ball sein.