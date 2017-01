Fortuna Düsseldorf: Werbung ist wichtiger als Live-Tore

Es passiert nicht so oft, dass Fortuna auf den großen FC Bayern trifft. Am Samstag war es beim Telekom Cup in der Esprit-Arena so weit. Und der Zweitligist machte seine Sache gut, er stemmte sich gegen die Niederlage. Nach 45 Minuten stand es 0:0, die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen.

Die 41.244 Zuschauer in der Esprit-Arena sahen live, wie Arturo Vidal und Xabi Alonso die Elfer in die Maschen kloppten. Rouwen Hennings und Oliver Fink verschossen. Die TV-Zuschauer konnten das nicht wissen. Sie sahen Werbung statt Fußball.

Ist das jetzt wirklich passiert? 11-Meterschießen re-live bei Sat1 (Werbung?) & FCB-Account twittert ebenfalls zeitversetzt? #Kirmescup — Breitnigge (@breitnigge) January 14, 2017

Die einzige Möglichkeit, auch auf dem heimischen Sofa auf dem neuesten Stand zu bleiben, bot ein soziales Netzwerk. Die Fortuna twitterte die Entscheidung live. Sat.1 zog später mit der Wiederholung der Szenen nach, zeigte dabei aber das "live ran"-Logo. Douglas Costa und David Alaba verwandelten für Bayern, Kaan Ayhan gelang immerhin das Ehrentor für die Gastgeber.

Kurios: Die Bayern twitterten ebenfalls zeitversetzt, was Twitter-User "Breitnigge" wunderte: "Ist das jetzt wirklich passiert? 11-Meterschießen re-live bei Sat.1 (Werbung?) & FCB-Account twittert ebenfalls zeitversetzt? #Kirmescup." Vermutlich habe der FC Bayern von der Couch aus getwittert, witzelte ein anderer.

Ja, weil das Internet des Kollegen vor Ort passend zum Elferschiessen abgeschmiert ist und es daher aus München getweetet werden musste. https://t.co/PXnqG8f8mQ — Felix Loesner (@foelix85) January 14, 2017

Felix Loesner, Leiter Social Media bei den Bayern, gab die Antwort: "Ja, weil das Internet des Kollegen vor Ort passend zum Elferschießen abgeschmiert ist und es daher aus München getweetet werden musste."