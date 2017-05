Fortuna will auf dem Platz Flagge zeigen

Wer Friedhelm Funkel in diesen Tagen auf die Palme bringen will, der muss nur von einem "Endspiel" gegen Würzburg sprechen. "Ein Endspiel ist dann, wenn hinterher kein Spiel mehr folgt", sagt Fortunas Trainer eindringlich, "und wir haben nach diesem Samstag noch zwei weitere Spiele." Dennoch seien er und seine Mannschaft sich der Bedeutung der Partie gegen die Kickers (Samstag, 13 Uhr, Arena) absolut bewusst.

Funkel über…

… die Einstellung Fortunas: "Wir müssen auf dem Platz Flagge zeigen, müssen ohne Wenn und Aber gewinnen. Aber es ist Quatsch zu sagen: Sieg oder Abstieg! Selbst wenn wir nicht gewinnen, kommen noch zwei Spiele, in denen wir unser Ziel erreichen können."

… die personelle Lage: "Rouwen Hennings ist nach seinem Magengeschwür wieder einsatzbereit, die zuletzt gesperrten André Hoffmann und Adam Bodzek gehören wieder zum Kader."

… die Aufstellung gegen Würzburg: "Auch wenn die drei zurück sind, heißt es nicht zwingend, dass alle von Beginn an spielen, auch bei Rouwen nicht. Ich werde noch eine Nacht über die Aufstellung schlafen, vor Samstagmittag erfährt niemand, welche Elf ich ins Rennen schicke."

… den Rückhalt in der Stadt: "Ich freue mich riesig über die tolle Unterstützung der Fans und vieler anderer Persönlichkeiten in und um Düsseldorf. Jeder hier will den Erfolg, gönnt uns den Sieg und spricht uns Mut zu."

… Stärken und Schwächen: "Wir brauchen mehr Effizienz im Torabschluss, die hat zuletzt ein bisschen gefehlt. Aber die Mannschaft ist gewillt, alles zu geben, um endlich den überfälligen Heimsieg zu holen."