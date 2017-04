Eigentlich mag Fortunas Friedhelm Funkel die Dresdner: ihre Fußballbegeisterung, das ausverkaufte Stadion und nicht zuletzt seinen Kollegen Uwe Neuhaus. Eigentlich hätte Funkel den Sachsen gegönnt, dass sie das Spitzen-Quartett der zweiten Liga noch ein bisschen mehr ärgern.

Doch seine Stimmung ist umgeschlagen, nachdem Dynamo in Stuttgart (3:3 nach 3:0-Führung) und Braunschweig (0:1 in der Nachspielzeit) hat Punkte liegen lassen. Jetzt will der Düsseldorfer Coach mit seiner Mannschaft den Aufstiegstraum der Dresdner endgültig zunichte machen: "Wenn das so ist, dann ist es so, und dann freut es mich auch."

Seine Fortuna braucht nämlich auch noch ein paar Punkte, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Dieses Schicksal teilt sie jedoch mit elf weiteren Vereinen, denn ab dem Tabellensiebten Heidenheim (36 Punkte) schweben noch alle in Abstiegsgefahr. Nervös wird Funkel deshalb aber nicht: "Wir brauchen Punkte, das wissen wir, aber das braucht man in jeder Tabellenkonstellation."

Dass diese aber eine besondere ist, verhehlt er nicht. In der vergangenen Saison reichten bereits 33 Zähler zum Klassenerhalt, diesmal werden vielleicht 39 oder 40 benötigt - Fortuna hat sechs Spieltage vor dem Saisonende 34. "Die fehlenden Punkte werden wir holen, und zwar vor dem letzten Spieltag. Wir haben vor der Saison einen Platz zwischen acht und zwölf anvisiert, und den wollen wir auch erreichen." Dafür spricht alles, denn Fortuna spielt eine solide Saison, auch wenn in Düsseldorf einige Nörgler ständig einen anderen Eindruck vermitteln wollen. Die Fakten aber sind eindeutig: Fortunas schlechteste Saisonplatzierung war Rang zwölf, zumeist befanden sich die Düsseldorfer sogar in der oberen Tabellenhälfte.

Funkel wird seine Elf nur auf einer Position gegenüber dem 2:2 gegen Union Berlin ändern. Nach seiner Gelb-Rot-Sperre ist Marcel Sobottka wieder spielberechtigt, und auf die Kampfkraft seines beständigsten Spielers wird der Coach kaum verzichten. Wahrscheinlich muss Christian Gartner seinen Platz räumen. Innenverteidiger Robin Bormuth (Sprunggelenk) und Emmanuel Iyoha (muskuläre Probleme) fallen ebenso weiterhin aus wie Axel Bellinghausen (Darmentzündung).

Verstecken wird sich Fortuna beim Tabellenfünften nicht. Funkel: "Es gibt kein Osterei, das mehr Spaß macht als drei Punkte in Dresden."

