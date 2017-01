Fortuna Düsseldorf: Wird Uhlsport neuer Ausrüster?

Fortuna Düsseldorf wechselt in der kommenden Saison offenbar den Ausrüster. Nach 13 Jahren wird Puma einem Medienbericht zufolge durch Uhlsport abgelöst.

Das berichtet die "Bild". Demnach erhalte der Sportartikelhersteller aus Balingen einen Vertrag bis 2021. Uhlsport stach die Konkurrenz aus, weil das Unternehmen das Unternehmen das beste Angebot machte. Nach Informationen der "Bild" zahlt Uhlsport pro Saison 450.000 Euro. Und: Steigt Fortuna auf, sind es in der Bundesliga 750.000 bis 1,05 Millionen Euro. Da konnten weder Puma – 350.000 Euro in der zweiten und 550.000 Euro in der ersten Liga – noch Nike mithalten. Nike soll 450.000 Euro für die zweite und 600.000 Euro für die erste Liga geboten haben.

Das Trikot wird weiter 74,95 Euro kosten. Bei einer Verlängerung von Puma hätte eine Preiserhöhung um fünf Euro angestanden, heißt es.

Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer wollte die Informationen nicht bestätigen, sagte laut "Bild" aber: "Ich weiß aus meiner Zeit bei 1860 München, dass Uhlsport eine hohe Qualität liefert und sehr verlässlich ist."

(areh)