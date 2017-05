Wir haben die Leistung der Düsselorfer nach dem 1:1 (0:0) in der 2. Bundesliga gegen die Würzburger Kickers bewertet. weniger

Michael Rensing Sein Tor wurde durch die eher harmlosen Würzburger kaum in Bedrängnis gebracht. Musste in der ersten Halbzeit nur zweimal an der richtigen Stelle stehen. Beim Führungstor der Gäste war der Torhüter machtlos. Note 3