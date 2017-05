Marcel Sobottka: "Ich hatte mit dem Tor überhaupt nichts zu tun. Fußballerisch waren wir nicht so wie in den letzten Spielen, haben insgesamt kein gutes Spiel gemacht. Uns ist im Spiel nach vorne zu wenig eingefallen."

Adam Bodzek: "Wir haben uns schon mehr erhofft, das ist klar – aber wir haben kein gutes Spiel gemacht. Wir hatten wenig Chancen, waren nie gefährlich. So müssen wir am Ende glücklich mit dem Punkt leben."

Lukas Schmitz: "Das Gegentor darf so niemals passieren – zum Glück kommen wir noch einmal zurück. Wir wollten nicht von Anfang an ins offene Messer laufen, jeder kann schließlich die Tabelle lesen. Das darf aber keine Ausrede für unser Spiel sein."

Fortuna - Würzburg: Reaktionen

Bernd Hollerbach (Würzburg-Trainer): "Wir mussten im Spiel früh auf eine Dreierkette umstellen, haben dann aber kaum etwas zugelassen, den Weg immer wieder nach vorne gesucht und einen beherzten Auftritt hingelegt. Die Zuschauer in Düsseldorf waren sensationell, aber meine Mannschaft hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Am Ende ist es nur ein Punkt geworden, das müssen wir so hinnehmen. Beim 1:1 kommt Alexander Madlung nicht zum Kopfball, sondern geht in den Torwart rein. Für mich war das ein klares Foul."