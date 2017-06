Eine wirklich aussagekräftige Zwischenbilanz, so Sven Mühlenbeck, könne man erst am Montag ziehen. Dass Fortunas zuständiges Vorstandsmitglied aber mit dem ersten Tag des Dauerkarten-Vorverkaufs sehr zufrieden ist, merkt man ihm an. "Wir haben am Mittwoch mehr als 2500 Saisontickets abgesetzt", berichtet Mühlenbeck. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Zahl sogar steigern konnten."

Nach der enttäuschenden vergangenen Spielzeit hatten viele einen Einbruch beim Dauerkarten-Absatz befürchtet. Der ist zwar immer noch möglich, durch die Vergleichszahl des ersten Tages ist die Gefahr jedoch etwas geringer geworden. Gestern Nachmittag standen allerdings lediglich 1000 weitere Tickets zu Buche – ob die Vorjahreszahl von 10.000 nach der ersten Absatzphase annähernd erreicht werden kann, ist daher fraglich. Rund 14.000 verkaufte Fortuna letztlich für die Saison 16/17.

"Erfahrungsgemäß bleibt die Mehrzahl an ihrem alten Platz und bucht diesen an den ersten Tagen", berichtet Mühlenbeck. Deshalb habe der Verein die erste Verkaufsphase, in der noch kein Platzwechsel möglich ist, auch nur bis Sonntag angesetzt. Einigen Fans war das zu kurzfristig, da sie erst am Dienstag per Mail oder Post angeschrieben wurden – für Urlauber unter Umständen ein Problem. "Wir haben das aufgenommen und daher die erste Phase bis einschließlich Mittwoch verlängert." Wenn es in Einzelfällen hakt, sei der Verein ohnehin ansprechbar.

Gleiches gelte für jene potentiellen Käufer, die an Kinderkrankheiten des neuen Systems verzweifelten. "Im Großen und Ganzen hat es super funktioniert", meint Mühlenbeck. "Aber natürlich gab es bei einem neuen, sehr komplexen System auch Startprobleme. Diese Fehlerquellen konnten wir mit Hilfe von Fans, die uns kontaktierten, beheben." Auch über den neuen Online-Kartenshop ist es jedoch nicht möglich, Karten für Begleitpersonen von Behinderten zu kaufen – dann ist es erforderlich, zu einem der Fanshops am Flinger Broich oder am Burgplatz zu fahren.

Die Schlangen, die an den ersten Verkaufstagen dort zu sehen waren, spiegeln übrigens die tatsächlichen Zahlen nicht wider. "Mehr als 2000 der am ersten Tag verkauften Tickets gingen über das Online-System weg", sagt Mühlenbeck. "Auch das freut uns, denn das zeigt, dass es gut angenommen wurde und alles im Wesentlichen geklappt hat."

Aufgrund früherer Erfahrungen hat Fortuna die zweite Verkaufsphase, in der es um bisherige Dauerkarten-Inhaber geht, die ihren Platz wechseln wollen, auf die Zeit vom 30. Juni bis 4. Juli verlängert. "Das erfordert schließlich oft Absprachen mit anderen Interessenten", sagt der Vorstand. Der freie Verkauf für alle anderen beginnt am 5. Juli. Auch für technische Probleme, die dann noch auftauchen, verspricht Fortuna unbürokratische Hilfe. Der schnellste Weg für Kritik und Informationen sei eine Mail an

Quelle: RP