Der Trubel in der Interviewzone der Arena ist stets groß, wenn Genki Haraguchi und Takashi Usami die Stufen vom Rasen hinunterkommen. Dann formiert sich eine ganze Armada asiatischer Journalisten, die mit mitunter bemerkenswertem Körpereinsatz versucht, die beste Ausgangsposition zum Gespräch mit den beiden Fortuna-Profis zu ergattern. Nach dem 3:0-Sieg über den FC Ingolstadt war dieser Einsatz vielleicht noch ein bisschen größer als üblich: Die beiden Außenstürmer hatten mit glänzenden Vorstellungen maßgeblich zum Erfolg beigetragen, der Fortunas Situation im Aufstiegskampf zur Fußball-Bundesliga deutlich verbesserte.

"Taka hat heute das fortgesetzt, was er seit dem Moment zeigt, als Genki von Hertha BSC zu uns gestoßen ist", sagte Fortunas Trainer Friedhelm Funkel. "Es war ein unheimlicher Motivationsschub für ihn, dass sein alter Freund aus Jugendtagen dazugekommen ist." Das galt am Sonntag nicht zuletzt für die Standardsituationen. Usami schlug mehrere gefährliche Freistöße, doch den meisten Effekt erzielte er mit seinen Eckstößen. Zwei davon zirkelte er genau auf den Kopf von Niko Gießelmann – den ersten versenkte der Linksverteidiger direkt zum 2:0 ins Netz (39.), den zweiten setzte der 26-Jährige an den rechten Innenpfosten. Den von dort zurückprallenden Ball musste Innenverteidiger Robin Bormuth nur noch über die Linie drücken (65.).

"Taka schlägt tolle Ecken", lobte Funkel, der sich umso mehr darüber freute, als er seinem Team nach dem 1:3 in Heidenheim noch "unterirdische Standards" hatte bescheinigen müssen. "Aber auch ansonsten ist er ein ganz anderer Mensch geworden, seit Genki da ist. Die beiden machen sehr viel Spaß und dummes Zeug in der Mannschaft, das tut der Stimmung sehr gut."

Noch entscheidender ist jedoch, dass beide das spielerische Niveau Fortunas beträchtlich anheben können. So wie gegen Ingolstadt: Da wirbelten Haraguchi und Usami mit Tempodribblings die Deckung des FCI durcheinander, und Haraguchi hätte sich kurz nach der Pause bei seiner größten Chance sogar in die Torschützenliste eintragen müssen – da hatte jedoch der starke Ingolstädter Keeper Örjan Nyland etwas dagegen.

Doch so stark die japanischen Nationalspieler offensiv agierten – den größten Respekt bei den Kollegen verdienten sich die beiden durch die Arbeit nach hinten. "Ganz stark, was Genki und Taka heute in der Defensive abgegrätscht haben", lobte Interimskapitän Adam Bodzek, und der ist nun wirklich ein ausgewiesener Experte in Sachen harter Abwehrarbeit.

FOTO: dpa, jgu gfh

Gießelmann und Rouwen Hennings, der den Sieg mit seinem 1:0 in der siebten Minute eingeleitet hatte (übrigens nach Flanke von Haraguchi) stimmten in das Lob für das mannschaftsdienliche Spiel der Flügelstürmer ein. "Das hilft gerade uns Außenverteidigern ungemein", betonte Gießelmann.

Ob Fortuna die beiden Leihgaben (Haraguchi von Hertha, Usami vom FC Augsburg) in der neuen Saison halten kann, ist sehr fraglich und bedarf geschickter Verhandlungen. Im Endspurt um den Aufstieg jedenfalls, der am Samstag um 13 Uhr bei Dynamo Dresden weitergeht, sind die beiden Kumpels große Trumpfkarten Fortunas.