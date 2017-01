Fortuna hat am Mittwochabend mit der ersten Übungseinheit das einwöchige Trainingslager auf Malta eingeläutet. weniger

Fortuna hat am Mittwochabend mit der ersten Übungseinheit das einwöchige Trainingslager auf Malta eingeläutet.

Die Kicker waren mit großem Enthusiasmus dabei, auch wenn mancher über das Wetter fluchte. Während tagsüber noch T-Shirt-Wetter herrschte, war es am Abend knackig kalt.

Am Donnerstag will Funkel am Morgen und Mittag und bei dann milderen Temperaturen trainieren lassen.