Die Profis von Fortuna Düsseldorf haben am Mittwochmorgen die erste komplette Einheit nach dem Hannover-Spiel am vergangenen Sonntag absolviert.

Am Montag hatte Trainer Friedhelm Funkel seinen Kickern zur Regeneration frei gegeben, am Dienstag durften sie nach dreiviertel Stunde vorzeitig in die Kabine und nur die Ersatzspieler trainierten anderthalb Stunden.