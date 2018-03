später lesen Fußballprofis an der Rennstrecke Großer Andrang beim Fortuna-Renntag FOTO: Falk Janning 2018-03-25T16:50+0200 2018-03-25T17:49+0200

Einen Riesenandrang auf das Autogrammzelt der Fortuna gab es am Sonntag beim Renntag auf der Galopprennbahn in Grafenberg. Am Rande der Pferderennen gab es schließlich die Möglichkeit, den Zweitliga-Profis nahe zu kommen. Von Falk Janning