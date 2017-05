Zu viele verletzte und gesperrte Spieler – trotz mangelnder Spielpraxis wurde der 34-Jährige in die Startelf berufen. Stand ruhig in der Innenverteidigung, ging kompromisslos an den Mann. Eine solide Leistung.

Alexander Madlung Zu viele verletzte und gesperrte Spieler – trotz mangelnder Spielpraxis wurde der 34-Jährige in die Startelf berufen. Stand ruhig in der Innenverteidigung, ging kompromisslos an den Mann. Eine solide Leistung. Note 3

Lukas Schmitz Fiel in der ersten Halbzeit nicht sonderlich auf, hatte allerdings viel Abwehrarbeit zu verrichten – für Flankenläufe fand er zunächst wenig Zeit. In der zweiten Halbzeit agierte der Ex-Schalker dann offensiver und wurde dadurch auch besser. Note 3-

Oliver Fink Der Kapitän unterstützte Özkan Yildirim im Sturmzentrum, setzte nach einer Flanke von Schauerte schon in der dritten Minute einen Kopfball nur knapp über die Latte. Hätte es kurz vor der Pause besser selbst probieren sollen, passte stattdessen in die gut abgesicherte Mitte. Schoss ansonsten bei jeder Gelegenheit. Note 3+

Özkan Yildirim Ersetzte in seinem zwölften Punktspiel für den Zweitligisten wieder in vorderster Front den erkrankten Rouwen Hennings. Griff die sturmstarken Platzherren schon früh an, versuchte sich Bälle zu erkämpfen. Kam in der zweiten Halbzeit zweimal nur einen Schritt zu spät. Note 3+