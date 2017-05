Marcel Sobottka: "Es ist natürlich niemand zufrieden, wenn man 0:1 verliert, da hätten wir auch den falschen Beruf. Wir fahren mit null Punkten nach Hause, auch wenn wir es anders verdient gehabt hätten. Wir haben noch drei Spiele vor der Brust und wenn wir die so angehen wie die letzten Spiele, dann steigen wir auch nicht ab. Die Hannover-Fans haben zur Halbzeit gepfiffen, da können wir es nicht so schlecht gemacht haben."

Özkan Yildirim: "Man hat gesehen, die Mannschaft will, die Mannschaft kämpft, hat Vollgas gegeben. Darauf können wir aufbauen und können Mut für die kommenden Entscheidungsspiele schöpfen. Wir haben toll gekämpft und müssen uns in den nächsten Spielen vielleicht etwas mehr trauen – besser nach vorne spielen. Wir haben es gegen diesen starken Gegner gut gemacht, auch wenn wir verloren haben."

Friedhelm Funkel (Fortuna-Trainer): "Meine Mannschaft hat das mehr als ordentlich gemacht. Wir haben das Spiel über 90 Minuten offen gehalten und immer wieder versucht, Nadelstiche zu setzen, was uns oft gelungen ist, auch wenn wir keine hundertprozentige Torchance hatten. Aber auch Hannover hatte kaum Möglichkeiten, weil wir es defensiv gut gemacht und unsere Lehren aus dem Pokalspiel gezogen haben. Wir sind, wie damals, früh in Rückstand geraten, durch ein super herausgespieltes Tor, das schwer zu verhindern war. Die Mannschaft hat sich davon aber nicht unterkriegen lassen, ein gutes Gesicht gezeigt und ihre defensive Stabilität über 90 Minuten bewahrt. Deswegen bin ich mit der Leistung absolut einverstanden, zumal unsere komplette Innenverteidigung und fünf Stammspieler ausgefallen sind. Wir fahren zwar ohne Punkte nach Hause, aber für die Moral war dieser Auftritt wichtig. Jetzt kommen die drei Spiele, in denen wir punkten müssen – und werden!"

Hannover - Fortuna: Reaktionen

André Breitenreiter (Hannover-Trainer): "Mit der Leistung von heute wird die Fortuna in den letzten Spielen die nötigen Punkte holen, um die Klasse sicher zu halten. Dafür drücke ich fest die Daumen. Zum Spiel: Wir haben drei Punkte eingefahren, sind seit acht Spielen ungeschlagen, sieben davon haben wir zu Null bestritten. Seit ich hier Trainer bin, haben wir 14 von 18 Punkten geholt – auch diese Quote ist gut. Mit unserem Spiel können wir nicht zufrieden sein. Die Fortuna hat es aber auch richtig gut gemacht. Wir hingegen haben sie nicht zu Fehlern gezwungen. Durch schlampiges Passspiel haben wir die Fortunen zu Kontermöglichkeiten eingeladen. Man hat bei uns eine gewisse Nervosität gespürt, in der ersten Halbzeit waren wir verkrampft. In der Pause haben wir einiges verändert, dadurch hatten wir mehr Sicherheit in der Spieleröffnung. Aber auch dann fehlte mir der unbedingte Siegeswillen und die Gier, weitere Tore zu erzielen. Das müssen wir definitiv besser machen und zeigen, dass wir mit aller Macht aufsteigen wollen. Dennoch denke ich, dass der Sieg verdient war."