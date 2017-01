Für Ihlas Bebou ist der Afrika Cup vorzeitig beendet. Der Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf unterlag mit Togo im letzten Gruppenspiel DR Kongo mit 1:3.

Durch die Niederlage verpasste Togo als Tabellenletzter der Gruppe C den Einzug ins Viertelfinale. Junior Kabananga (29.) brachte Kongo in Front, Marcel Tisserand vom FC Ingolstadt bereitete das 2:0 durch Firmin Mubele Ndombe (54.) vor. Fo-Doh Laba (69.) brachte die Togolesen zwar noch einmal heran, doch Paul-Jose M'Poku stellte nach 80 Minuten den alten Abstand wieder her.

Bebou wird nach dem Aus somit früher als erwartet wieder zum Kader von Fortuna Düsseldorf gehören. Ein Einsatz am Freitag gegen den SV Sandhausen (18:30 Uhr/Live-Ticker) ist möglich, aber eher unwahrscheinlich.

Wie schon in den ersten beiden Partien kam Bebou über die volle Spielzeit zum Einsatz.

Titelverteidiger Elfenbeinküste verpasst K.o.-Runde

Ebenfalss ausgeschieden ist Titelverteidiger Elfenbeinküste. Nach zwei Remis verloren die Ivorer ihr drittes Spiel mit 0:1 (0:0) gegen Marokko. Die Nordafrikaner wiederum sicherten sich damit den zweiten Rang in Gruppe C hinter der Demokratischen Republik Kongo.

Rachid Alioui (64.) besiegelte mit seinem Treffer das Schicksal der "Elefanten" um den Berliner Bundesliga-Stürmer Salomon Kalou, die zum Weiterkommen einen Sieg benötigt hätten. Bei Marokko wurde Aziz Bouhaddouz vom Zweitligisten FC St. Pauli nach 42 Minuten gegen den späteren Torschützen ausgewechselt.

