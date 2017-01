Fortuna Düsseldorf: Iyoha lässt sich nicht entmutigen

Emmanuel Iyoha zeigt im Trainingslager auf Malta, dass ihm die Zukunft gehört. Fortunas U20-Nationalspieler gibt im Training Vollgas. Und auch in den Testspielen überzeugt der 19-Jährige. Von Jan Dobrick, Attard

Beim 1:1 gegen den rumänischen Erstligisten CS U Craiova stand Iyoha in der Startelf und wirbelte 45 Minuten lang im Strafraum des Gegners. Das Ergebnis: ein schönes Tunnel-Tor und mehrere gute Chancen. "Emmanuel hat das gut gemacht. Er muss jetzt nur noch robuster werden, um sich im Männerfußball durchzusetzen, das könnte vielleicht sogar noch zwei Jahre dauern", sagte Trainer Friedhelm Funkel im Anschluss. "Der Treffer war eine Bestätigung für die harte Arbeit und gibt jede Menge Selbstvertrauen", verdeutlichte Iyoha.

Zum Saison-Auftakt in Sandhausen (2:2) stand das Eigengewächs in der Startelf der Flingerner. Es war eine seiner schwächeren Partien. "Ich hatte nicht so viele Aktionen, wie ich mir erhofft hatte", sagt Iyoha rückblickend. Er bekam schließlich Konkurrenz: Rouwen Hennings wurde vom FC Burnley ausgeliehen. "Ich konnte es verstehen, dass dann erst einmal auf Rouwen gesetzt wurde", sagt das Nachwuchstalent: "Das war kein Rückschlag, es ist ein Lernprozess. Man muss dranbleiben, um irgendwann den Sprung zu schaffen."

In der Hinrunde spielte der lange Stoßstürmer nur noch eine untergeordnete Rolle. Aber: "In so einer Zeit lernt man am meisten. Es erinnert einen daran, immer das Beste aus sich herauszuholen", erklärt der Lockenkopf, der gerade mal 19 Jahre alt ist, aber schon spricht wie ein alter Hase.

Er macht sich keine Sorgen um die Zukunft, sieht sich auf einem guten Weg: "Ich weiß, dass ich noch lange nicht am Ziel bin. Dass ich in meinem Alter noch nicht so robust bin, dass ich jeden Ball perfekt festmache, ist auch klar." Er versuche dem Trainer Woche für Woche zu zeigen, dass er sich weiterentwickelt. Hennings sei als Konkurrent ein weiterer Ansporn, mehr Gas zu geben.

Iyohas Plan für die Rückrunde? "Ich will gesund bleiben, Konstanz in mein Spiel bekommen und der Mannschaft helfen." Ein weiteres Ziel: "Mehr Punkte sammeln als in der Hinrunde."