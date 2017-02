Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Er ist der wahrscheinlich beste Fußballer in Fortunas Kader. Einer, der in der türkischen Nationalmannschaft bereits internationale Erfahrungen gesammelt hat und mit seinen 22 Jahren dennoch jung genug ist, um im Fokus von Klubs wie Galatasaray Istanbul zu stehen. In den vergangenen Wochen war Kaan Ayhan jedoch überhaupt nicht mit sich zufrieden. "Ich habe andere Ansprüche", gab der gebürtige Gelsenkirchener da zu Protokoll. "Ich weiß, dass ich es besser kann."

Beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern zeigte Ayhan das auch auf dem Platz - ganz einfach, indem er besser spielte als in den verkorksten ersten Begegnungen des Jahres 2017. "Das wurde aber auch Zeit, dass Kaan mal wieder ein gutes Spiel macht", fasste Trainer Friedhelm Funkel trocken zusammen - und drückte damit in wenigen Worten aus, dass auch er beim früheren Schalker die Messlatte höher legt als bei den meisten anderen seiner Schützlinge. "Das kann ich ruhig so deutlich sagen, denn Kaan hat ja selbst zum Ausdruck gebracht, dass er mehr von sich erwartet."

Interessanterweise fand Ayhan auf der Position des Innenverteidigers wieder in die Spur. Für diese hatte ihn Fortuna im Sommer zwar ursprünglich verpflichtet, doch war er aufgrund seiner gestalterischen Fähigkeiten längst weiter nach vorn ins zentrale Mittelfeld gerückt. "Er hat jetzt dreimal Innenverteidiger gespielt und dreimal gute Leistungen gebracht", erklärte Funkel. "Jetzt soll Kaan erstmal wieder vollständig fit werden, dann kommt er auch wieder für laufintensivere Positionen in Betracht."

In den ersten Rückrundenwochen, so gab der Coach damit zu verstehen, war es um die Gesundheit des 22-Jährigen nämlich nicht optimal bestellt. "Kaan war einfach nicht hundertprozentig fit, es fehlten ihm ein paar Körner", sagte Funkel. "Kevin Akpoguma ging es ähnlich. In der Abwehrzentrale mussten beide nicht gar so viel Laufarbeit leisten, haben sehr gut gestanden." Die Umstellung konnte freilich nur funktionieren, weil Marcel Sobottka nach Sperre und Grippe zurückkam und Ayhans Fehlen im Mittelfeld kompensierte.

"Ihr werdet schon wieder einen anderen Grund zum Meckern finden"

Jedenfalls geht es Ayhan offenbar wirklich wieder besser, denn nach dem Lautern-Spiel packte er ein paar freche Sprüche aus. "Ihr werdet schon wieder einen anderen Grund zum Meckern finden", sagte er beispielsweise einigen Medienvertretern, die ihn auf das Ende der Torlos-Serie angesprochen hatten. "Ob wir ein Tor erzielt haben oder nicht, ist mir egal. Wichtig ist, dass wir durch unsere Leistung einen Sieg verdient gehabt hätten. Wenn wir so weitermachen, werden wir bald wieder mit mehr als nur einem Punkt nach Hause gehen."

Kaan Ayhan ist ein Spieler, der Fortuna dank seiner Qualität auf diesen Weg bringen kann. Ob im Mittelfeld oder in der Innenverteidigung, ist ihm wurscht: "Wenn ich der Mannschaft helfen kann, dann mache ich das gern. Egal wo." Fortuna tue gut daran, an ihrem Weg festzuhalten und an sich zu glauben. "Bis auf ein paar schwache Phasen haben wir doch eine gute Saison gespielt", schloss er. Das ist zwar eine kecke Sichtweise - aber wenn die ihm hilft, auch auf dem Platz wieder eine breite Brust zu haben, soll es allen recht sein.

