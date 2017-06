Fußballspiel in Bochum: Polizei sucht mit Foto nach Böllerwerfer

Die Polizei sucht wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung nach einem Mann mit einem Fortuna Düsseldorf-Schal. Er soll im März bei einem Fußballspiel in Bochum einen Feuerwerkskörper gezündet haben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beobachteten die Polizisten am 3. März einen Unbekannten, der in Höhe der Castroper Straße 32 in Bochum aus einer Fangruppe heraus einen sehr lauten Knallkörper aus Hüfthöhe fallen ließ. Dieser explodierte nur drei Meter entfernt von den eingesetzten Beamten.

Die Detonation war so stark, dass eine Druckwelle spürbar war. Weitere Fans hielten sich die Ohren zu und blieben stehen, um nicht verletzt zu werden. Glücklicherweise wurde niemand dabei verletzt.

Der Tatverdächtige ist ungefähr 20 Jahre alt und hat dunkelblonde, kurze Haare. Der Gesuchte war mit einer hellgrauen Jeans, schwarzen Sneakers mit weißer Sohle, einem dunkelgrauen Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Lederjacke und einem Fortuna-Schal bekleidet.

Bilder des Verdächtigen sind nun mit richterlichem Beschluss zur Veröffentlichung gegeben worden. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Zeugen werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8110 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit).

(skr)