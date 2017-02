Wir haben die Leistung der Düsseldorfer beim 0:1 (0:1) in der 2. Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth bewertet. weniger

Michael Rensing Der Torhüter kann einem schon leidtun – hatte wie so oft recht wenig zu tun, musste kaum eingreifen. Beim Gegentor war er dann machtlos, der Ball wurde gleich zweimal vor ihm abgefälscht. Note 3

Kevin Akpoguma Hatte gegen recht harmlos angreifende Fürther keine nennenswerte Probleme, die Abwehrreihe zusammenzuhalten. Hätte eigentlich mehr Zeit in die Spieleröffnung investieren können. Auch die Leihgabe aus Hoffenheim machte dann beim 0:1 keine souveräne Figur. 45 Sekunden nach der Pause köpfte er eine Flanke von Hennings an den Pfosten. Note 3-

Kaan Ayhan Spielte mit Ruhe und Übersicht in der Innenverteidigung. Mehr zeigte der ehemalige Schalker allerdings nicht, ließ jeglichen Vorwärtsdrang und Initiative nach vorne vermissen. Beides zeigte er in der zweiten Hälfte – und schon wurde Fortuna gefährlicher. Note 3-

Julian Schauerte Der Rechtsverteidiger fiel in der ersten Halbzeit zunächst wenig auf, weder positiv noch negativ. Am 0:1 war er dann aber recht unglücklich beteiligt, als die Zuordnung nicht stimmte – wurde später zugunsten von Kiesewetter aus der Partie genommen. Note 4

Lukas Schmitz Der Ex-Bremer startete den einen oder anderen Angriff über die linke Außenbahn – aber nur mit wenig verwertbaren Flanken. Das Bild änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht. Note 4

Marcel Sobottka Fand trotz guter Defensivarbeit immer noch Zeit, sich auch am Aufbauspiel zu beteiligen. Eroberte im Mittelfeld so manchen Ball – blieb allerdings von seiner Bestform entfernt. Note 3

Axel Bellinghausen Ackerte viel, konnte sich aber nie wirklich durchsetzen oder seine Mitspieler in Szene setzen. Wurde nach dem Seitenwechsel durch Christian Gartner getauscht. Note 4

Ihlas Bebou Wirkte leicht verbessert, ohne allerdings an die gute Form der Vorrunde anknüpfen zu können. Seine Spielweise muss druckvoller und robuster werden. Hatte eine Minute nach der Pause eine Riesenchance zum Ausgleich, die er aber vergab. Note 4+

Oliver Fink Der Kapitän orientierte sich von Beginn an weit nach vorne, ging dem Gegner früh entgegen. Versuchte das Spiel etwas zu ordnen, das gelang allerdings auch wegen technischer Ungenauigkeiten kaum. Note 4

Rouwen Hennings Attackierte die Fürther bereits am eigenen Strafraum, störte deren Spielaufbau. Hatte eine kleine Kopfballchance nach guter Vorarbeit von Schmitz, verfehlte das Tor aber. Schlug die Flanke zum Akpoguma-Kopfball. Note 3

Christian Gartner Kam nach der Pause für Axel Bellinghausen, sollte endlich für Druck aus dem Mittelfeld heraus sorgen. Zeigte ein paar Ansätze von dem, was er kann – mehr aber auch nicht. Note 3

Jerome Kiesewetter Wurde in der 66. Spielminute für Julian Schauerte in die Partie genommen. Konnte in der zeit kaum auffallen. Ohne Note