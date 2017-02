"Für harmlose Fortuna geht's in der Tabelle abwärts. Fortuna Düsseldorf wartet in der 2. Bundesliga weiter auf den ersten Sieg 2017. Bei der SpVgg Greuther Fürth verlieren die Flingerner mit 0:1 (0:1). Vor allem im Angriff läuft bei den Gästen nicht viel zusammen. Nach einer völlig verschlafenen ersten Hälfte... mehr

"Für harmlose Fortuna geht's in der Tabelle abwärts. Fortuna Düsseldorf wartet in der 2. Bundesliga weiter auf den ersten Sieg 2017. Bei der SpVgg Greuther Fürth verlieren die Flingerner mit 0:1 (0:1). Vor allem im Angriff läuft bei den Gästen nicht viel zusammen. Nach einer völlig verschlafenen ersten Hälfte unterlag die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel bei der Spielvereinigung Fürth 0:1 und musste die Mittelfranken damit in der Tabelle ebenso an sich vorbeiziehen lassen wie den 1. FC Kaiserslautern. Die Niederlage war gänzlich unnötig, da die zweite Spielhälfte bewies, wie den Fürthern beizukommen gewesen wäre: mit Tempo, Spielwitz und Mut zum Risiko. All diese Qualitäten ließen die Düsseldorfer jedoch vor der Pause vermissen. Es war schon schwer verdauliche Kost, die die Teams den 7978 Zuschauern in der Baustelle des Sportparks Ronhof lange Zeit anboten." weniger