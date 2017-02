Fürth - Fortuna: Reaktionen Friedhelm Funkel (Fortuna-Trainer): "Beide Mannschaften haben sich vor der Pause neutralisiert – dann fiel das Tor aus dem Nichts. Zulj fällt der Ball vor dem 1:0 vor die Füße, und damit ist die Geschichte der ersten Hälfte erzählt. Nach der Pause haben wir das Geschehen komplett bestimmt, aber wenn man seine klaren Chancen nicht nutzt, darf man sich nicht wundern, wenn man das Spiel verliert. Ich habe das Wort Krise aber noch nie in meinem Leben in den Mund genommen, und das mache ich auch jetzt nicht. Das Spiel mit Dreierkette hat die Mannschaft in der zweiten Hälfte sehr gut gemacht, sie ist eine Maßnahme, die sicher auch in den nächsten Spielen Früchte tragen wird, wenn ich sie wähle. An Rouwen Hennings werde ich weiter festhalten, auch wenn er jetzt 996 Minuten kein Tor erzielt hat. Wir brauchen seine Tore, wir brauchen jetzt auch ein Erfolgserlebnis, wir brauchen einen Sieg."

Fürth - Fortuna: Reaktionen Janos Radoki (Fürth-Trainer): "In der ersten Hälfte haben wir zwei Mannschaften gesehen, die sich gegenseitig viel Stress bereitet haben. Gute Szenen kamen so kaum zustande. Düsseldorf ist dann mit viel Druck aus der Pause gekommen, dank einer veränderten Grundordnung, aber nach 15 Minuten hatten wir das Spiel wieder im Griff und haben kaum noch etwas zugelassen. Das Ergebnis freut uns, aber was die Leistung anbelangt, sollten wir uns schleunigst verbessern."

Fürth - Fortuna: Reaktionen Oliver Fink: "Wir waren nach dem Lautern-Spiel eigentlich alle guter Dinge und wollten an die Leistung anknüpfen. Es war in der ersten Halbzeit aber ein schwaches Spiel von beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit werfen wir dann zwar alles rein, können aber das Tor nicht machen."

Fürth - Fortuna: Reaktionen Julian Schauerte: "Wir haben in der Vergangenheit immer wieder vor der Situation gestanden, dass wir entweder die erste oder die zweite Halbzeit verpennt haben. Wir haben das nicht umgesetzt, was wir uns unter der Woche vorgenommen haben und dann ist das zu wenig."

Fürth - Fortuna: Reaktionen Rouwen Hennings: "Bis auf die Chance beim Tor haben wir eigentlich wenig zugelassen. Wir hatten aber auch nur eine, meinen Kopfball. Wir haben nach vorne hin ein bisschen zu langsam gespielt und wenn es doch einmal ging, dann agieren wir einfach unglücklich, schießen gegen den Pfosten oder stehen im Fünfer auf dem falschen Fuß."