"Fortuna hält immer noch Winterschlaf. Für Fortuna Düsseldorf gab's beim VfB Stuttgart nichts zu holen. Die Flingerner unterlagen dem Aufstiegsaspiranten mit 0:2 (0:2). Das Spiel ging schon in der Anfangsphase verloren. Allzu große Erwartungen hatte sicher niemand im Düsseldorfer Tross gehabt. Die angeschlagene Fortuna beim Aufstiegsfavoriten VfB Stuttgart – es hat in der 2. Bundesliga schon Partien gegeben, die ergebnisoffener schienen. Gar so früh hätte das Spiel dann allerdings doch nicht entschieden sein müssen: Nach nicht einmal 20 Minuten hieß es bereits 2:0 für den hohen Favoriten, der am Ende locker die Punkte in der eigenen Arena behielt."