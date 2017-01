Fortuna-Fans auf Malta: "Vom Aufstieg will ich nichts hören"

"Vom Aufstieg will ich nichts hören"

Trotz der vier sieglosen Partien zum Ende des vergangenen Jahres: Die Fans von Fortuna Düsseldorf sind guter Dinge, die Stimmung ist nach einer insgesamt guten Hinrunde gut. Das demonstrieren derzeit auch die Fans der Rot-Weißen, die mit ins einwöchige Wintertrainingslager nach Malta gefahren sind. Von Falk Janning, Attard

Sie sind zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison und dem Abschneiden. Für die meisten ist der achte Platz nach 17 Partien weit mehr als sie vor Saisonbeginn erwartet hatten, nachdem die Mannschaft in den Jahren seit dem Bundesligaabstieg immer weiter in den Zweitliga-Keller gerutscht war und in der jüngsten Spielzeit gar gegen den Abstieg kämpfte.

Auch für die laufende Saison drohte dieses Szenario. Doch die Arbeit des Trainerteams Friedhelm Funkel/Peter Hermann trug Früchte. "Die Hinrunde war sehr positiv, da hat die Mannschaft den Abstiegskampf gestoppt", sagt Thomas Cremers aus Oberkassel, der der Mannschaft ebenfalls auf die Mittelmeerinsel gefolgt ist und sie gemeinsam mit einer Handvoll Unentwegter bei ihrer täglichen Trainingsarbeit beobachtete.

Ihn freut vor allem die erfolgreiche Integration der jungen Spieler. Mit Blick auf die Restsaison sind die Fans sich einig: Sie halten den Ball flach und wären mit einem Platz im Tabellen-Mittelfeld zufrieden. So meint Werner Juncker aus Mörsenbroich: "Hauptsache ist, dass wir nicht absteigen. Vom Aufstieg oder so‘n Quatsch will ich nichts hören."

Erst für nächste Saison gehen die Blicke bei manchen weiter nach oben. So wie bei Markus Schneider aus Pempelfort, der hofft, dass sich die Fortuna in der Rückrunde mit den jungen Spielern für die neue Saison einspielt und dann oben angreift. "Nächste Saison haben wir möglicherweise eine gute Chance auf einen Platz unter den ersten Drei, wenn Stuttgart und Hannover auf- und Darmstadt und Ingolstadt aus der Bundesliga absteigen."