Der langjährige Leiter der Fußball-Lehrer-Ausbildung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Frank Wormuth, verlässt Ende März den Verband und wird ab dem 1. Juli Cheftrainer des niederländischen Erstligisten Heracles Almelo.

"Wir bedauern, dass Frank den DFB verlässt, aber wir respektieren seinen Wunsch, wieder täglich mit einer Mannschaft auf dem Platz arbeiten zu wollen", sagte Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Fußballentwicklung am Donnerstag.

Wormuth hatte 2008 die Leitung an der Hennes-Weisweiler-Akademie von Erich Rutemöller übernommen und war bis zuletzt für die höchste Ausbildung im deutschen Trainerbereich verantwortlich. Darüber hinaus war er als Dozent für die Fächer Fußball-Lehre, Methodik und Pädagogik im Einsatz. Der 64. Lehrgang, der am 19. März mit der Abschlussveranstaltung und der Übergabe der Urkunden an die erfolgreichen Absolventen in Frankfurt am Main endet, ist damit der letzte Kurs unter der Leitung des 57-Jährigen.

"Die Entscheidung, den DFB zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen", sagte Wormuth, der von 2010 bis 2016 zusätzlich die U20-Nationalmannschaft trainiert hatte: "Ich hatte hier zehn spannende Jahre mit einer reizvollen Aufgabe und geschätzten Mitarbeitern und Kollegen, bei denen ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken möchte. In den Gesprächen mit Heracles Almelo habe ich gemerkt, dass mich die Herausforderung reizt, eine Mannschaft zu formen und täglich mit ihr auf dem Platz zu stehen."

Bierhoff lobte Wormuths "engagierte, akribische und innovative Art", mit der die Hennes-Weisweiler-Akademie "auf ein höheres Level gehoben" worden sei. Bei Heracles Almelo, aktuell Neunter der niederländischen Ehrendivision, wird Wormuth Nachfolger von John Stegeman.

(sid)