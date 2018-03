später lesen Frauen-Nationalmannschaft Babett Peter reist aus den USA ab 2018-03-02T16:58+0100 2018-03-02T16:59+0100

Frauenfußball-Olympiasieger Deutschland muss beim Vier-Länder-Turnier in den USA auf Babett Peter verzichten. Die 29 Jahre alte Verteidigerin des VfL Wolfsburg zog sich laut einer DFB-Mitteilung vom Freitag im ersten Spiel des SheBelieves Cup gegen Gastgeber und Weltmeister USA (0:1) eine Verletzung an der Achillessehne des rechten Fußes zu. Sie fällt für den Rest des Turniers aus und reist an diesem Samstag zurück nach Deutschland.